In Franța, autoritatea pentru sanatate (HAS) recomanda, din toamna, un nou rapel al vaccinului anti-Covid persoanelor cu risc major de a face forme grave de boala: in special cele cu varste peste 65 de ani și cele imunodeprimate. Potrivit HAS, circulația virusului este mai redusa, datorita unei imunitați durabile și suficiente care a permis scaderea formelor grave și a deceselor. Dar trebuie reținut ca virusul este in continuare activ. Din motive de mobilizare și de logistica, HAS sugereaza ca va cupla noua campanie de vaccinare contra Covid-19 cu cea impotriva gripei. Pentru a defini recomandarile…