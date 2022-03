Stiri pe aceeasi tema

- Studentii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi vor protesta astazi, 18 martie, de la ora 12.00, in fata Corpului A al institutiei de invatamant superior impotriva deciziei abrupte a Ministerului Educatiei de a reincepe cursurile si seminariile in format „fata in fata". Studentii sunt…

- Consiliul National al Rectorilor a anuntat ca sustine trecerea tuturor activitatilor de predare-invatare-evaluare in sistemul „fata in fata" odata cu incheierea starii de alerta, insa solicita Ministerului Educatiei si Parlamentului si initierea demersurilor pentru modificarea cadrului legal, astfel…

- Mai mulți studenți ai Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au protestat ieri in fața sediului instituției, din cauza deciziei ministerului Educației de a renunța instant la cursurile online, ca urmare a

- Studentii universitatilor din Cluj au inaintat o petitie catre Ministerul Educatiei si Senatelor Universitatilor prin care cer continuarea cursurilor universitare in format online. Documentul a fost initiat de un student din Cluj si a strans aproape 18.000 de semnaturi din partea tinerilor care doresc…

- Consiliul de Administratie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a decis reluarea integrala a cursurilor pe data de 28 martie. Decizia finala va fi luata maine, joi, 10 martie, de catre Senatul universitatii. Conform legislatiei in vigoare, in momentul in care starea de alerta a fost ridicata,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a inaugurat astazi, 24 februarie, caminul studențesc numarul VII, din campusul Hașdeu. Caminul a fost reabilitat și modernizat, investiția ridicandu-se la peste 9,6 milioane de lei, echivalentul a aproape 2 milioane de euro, din…

- În urmatoarele doua saptamâni elevii vor trece la procesul de studii în regim on-line. În toate sferele se va lucra cu prioritate în regim de munca la distanța. Anunțul a fost facut astazi de catre ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, înaintea ședinței CNESP, comunica…

- Sute de elevi buzoieni invața in acest moment de acasa. Cei mai mulți sunt elevi ai Colegiul „Mihai Eminescu” și ai Colegiului „B.P.H Hasdeu” , fiecare unitate avand cate cinci clase in online. Insa și la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” sunt patru clase de copii care invata online. De asemenea,…