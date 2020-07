Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca spera ca de saptamana viitoare sa putem observa o scadere a numarului de cazuri de coronavirus, dupa ce de doua saptamani ne aflam pe un platou. El a spus ca existenta unui al doilea val de Covid-19 tine foarte mult si de cum se comporta oamenii si…

- Infecția cu noul coronavirus este deosebit de periculoasa, intrucat acest virus se poate transmite cu ușurința. Mai mult de atat, experții chinezi susțin ca noul coronavirus poate fi contractat chiar daca nu intri in contact cu un bolnav de coronavirus și chiar daca nu atingi un obiect contaminat.

- Ziarul Unirea Asistenta șefa de la Secția de Infecțioase a SJUA”: Jurnal COVID-19 – Marturiile unei asistente medicale din linia intai” – O carte despre trairile ”eroilor in alb” și viața in timpul pandemiei de coronavirus Asistenta șefa de la Secția de Infecțioase a SJUA”: Jurnal COVID-19 – Marturiile…

- Fost ministru al Transporturilor, deputatul PSD Razvan Cuc, are joi o reacție dura dupa ce Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatații:„E printre rarele momente, de cand ma știu, cand am vazut cum un somer ajuns premier ingenucheaza experienta…

- Manchester City a devenit prima echipa din Premier League care isi va respecta obligatiile salariale fata de angajatii clubului, care nu fac parte din categoria de jucatori sau staff-ul formatiei.Fotbalistii, in schimb, sunt in discutii cu cei din conducere. Exista doua variante una sa nu…

- Guvernul Romaniei a accesat linia de asistenta financiara preaprobata in valoare de 400 milioane de euro acordata de Banca Mondiala pentru a contribui la prevenirea raspandirii pandemiei de Covid – 19 (coronavirus) si la punerea in aplicare a unor masuri in acest scop, a anuntat vineri banca."Romania…