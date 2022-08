Stiri pe aceeasi tema

- Romania va depune la toamna, la Comisia Europeana, cea de-a doua cerere de plata pe PNRR, care include tintele si jaloanele cu termen de finalizare trimestrele 1 si 2 din acest an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.Astfel, Romania va primi 2,56 miliarde de euro de la UE in…

- Saptamana trecuta hrivna ucraineana s-a depreciat cu 20% fața de leul moldovenesc, fiind a treia depreciere puternica in ultimii 20 ani. Potrivit economistului, Veaceslav Ionița, deprecierea de acum este determinata de decizia autoritaților ucrainene de a deprecia hrivna pentru a ajuta companiile ucrainene…

- Ministerul Energiei anunța joi lansarea apelului de proiecte pentru obținere de finanțare din PNRR – Masura de investiții 5 – Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficienței energetice,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va fi aprobat actul normativ care vizeaza suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni, masura de care vor beneficia atat persoanele fizice, cat si firmele, care intampina greutati generate de cresterea preturilor. Va fi prelungit si programul IMM…

- Masura, scrie The Guardian , vine dupa decizia Curții Supreme care a anulat dreptul constituțional la avort in SUA, decizie ce va atrage interdicții sau restricții in aproximativ jumatate din cele 50 de state. Mai multe companii americane s-au grabit sa anunțe ca vor oferi sprijin și asistența financiara…

- Peste 3.000 de angajati din 70 de companii din Marea Britanie vor testa timp de sase luni saptamana de lucru de patru zile fara nicio pierdere la salariu, in ceea ce organizatorii sustin ca este cel mai mare proiect pilot care are loc pe plan global, transmite DPA. Firmele vor achita integral salariile…

- Dupa ce ca au aflat abia cu o zi inainte de depunerea actelor pentru obținerea micrograntului de 5.000 euro ca trebuie procura notariala, fermierii s-au trezit pe cap și cu tarife greu de imaginat din partea consultanților, dar și a notarilor, pentru ca toata lumea a incercat sa profite la maximum de…

- ■ firmele de curierat trebuie sa transmita la Agentia Nationala de Administrare Fiscala datele celor care platesc ramburs Fiscul a pus ochii pe coletele cu plata ramburs, iar datele celor care platesc comanzile cu banii jos vor fi stocate timp de 5 ani. ANAF anunta ca masura are drept scop prevenirea…