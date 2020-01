Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Unirii Principatelor, Consiliul Județean Timiș organizeaza la Timișoara un spectacol folcloric, unde intrarea este gratuita și se face pe baza de invitații. Spectacolul „Din suflet de roman”, finanțat de Consiliul Județean Timiș, va avea loc in 22 ianuarie, la ora 18.30, la Sala Capitol a Filarmonicii…

- ■ alaturi de talente locale din Piatra Neamt vor evolua Anda Adam si portughezul Ricardo Caria Tirgul de Craciun la Neamt vine cu o serie intreaga de surprize muzicale in acest final de saptamina. Organizatorul, Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean,…

- Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale piese de iarna și nu numai. Va „ninge cu flori de lumina” la Timișoara. Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale…

- Duminica, 8 decembrie, de la ora 11.30, la Catedrala „Pogorarea Sfantului Duh” din Alba Iulia (Schit) veți putea asculta colinde, la un concert caritabil, cu interpreți de muzica populara. Aflat deja la cea de-a cincea ediție, concertul caritabil „Daruind, vei dobandi!”este organizat anual in preajma…

- Ziua Naționala a Romaniei a fost fi sarbatorita așa cum se cuvine in comuna Putna. Primaria și Consiliul Local au organizat un bogat program artistic, la care au participat cateva sute de locuitorii ai comunei. Manifestarile au debutat la ora 17.00 cu un program de cantece patriotice care s-a desfașurat…

- Zeci de interpreți indragiți de folclor vor evolua și in acest an intr-un concert extraordinar pus in scena de Centrul de Cultura „Augustin Bena”, in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Denumit „Cantec și suflet romanesc”, spectacolul este programat in 1 Decembrie, la ora 15:00,…

- Un spectacol folcloric de anvergura, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc la sala Capitol. Evenimentul este dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Spectacolul „Cant și suflet romanesc” va avea loc miercuri, 27 noiembrie 2019, de la ora: 18.30, in sala Capitol din Timișoara.…

- Cea de VII-a ediție a Festivalului Național de Interpretare Vocala și Instrumentala “Lira”, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute in zilele de 8,9 și 10 noiembrie, și-a desemnat caștigatorii.Evenimentul a fost gazduit de casa de Cultura a orașului Tauții Magherauș, județul Maramureș. Secțiunile…