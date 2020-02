Stiri pe aceeasi tema

- Romania vazuta din spațiu are verdeața abundenta in zona Munților Carpați, in timp ce in alte zone culoarea verde apare mai puțin. Imaginea a fost realizata de satelitul Sentinel 2 și publicata, marți, de reprezentanța Comisiei Europene in Romania, pe Facebook. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania…

- Romania a fost surprinsa in imagini de satelitii misiunii europene Sentinel2, din cadrul programului european Copernicus, coordonat de Comisia Europeana in parteneriat cu Agentia Spatiala Europeana (ESA). Imaginea a fost postata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania luni pe pagina sa de Facebook.…

- Romania enters 2020 with a budget, without the majority of measures introduced through Government Emergency ordinance (OUG) No.114 and the budget deficit has been covered with loans from the market at decreasing interest rates, Public Finance Minister Florin Citu wrote on his Facebook page on Tuesday. …

- Are doar 18 ani și un succes uriaș: Viorellya, despre muzica, cariera și planuri de viitor / Muzica a devenit parte din viața tinerei, iar succesul se datoreaza muncii, perseverenței și ambiției sale. La varsta de 18 ani, Viorellya se poate lauda deja cu trei piese, a caror text și linie melodica…

- A doua zi dupa ce a interzis manelele in spatiul public din Timisoara, primarul Nicolae Robu face sondaj pe pagina lui de Facebook, sa vada daca oamenii sunt de acord cu el. In primele 15 minute raspund 600 de oameni si 84% dintre ei sunt de partea lui Robu in ceea ce el numeste “sondajul nr. 96 pe…