Din seria cu ce se mai ocupă DNA: organizează, ”în timpul liber”, concurs de eseuri Din seria cu ce se mai ocupa DNA-ul, aflam, cu stupoare, de pe pagina de facebook DNA ca parchetul anticoruptie a organizat un concurs de eseuri. Si nu ne referim la eseuri scrise de procurori, chiar daca aceștia sunt niște pricepuți in ale scrierii, mai ales povești prin rechizitoriu, ci la eseuri ale unor studenti, […] The post Din seria cu ce se mai ocupa DNA: organizeaza, ”in timpul liber”, concurs de eseuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

