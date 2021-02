Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu-Mircea Ursuta-Daraban a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Adrian-Zsolt Matuz a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar…

- Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Zahoranszki Istvan are 44 ani, a terminat cursurile Universitatii…

- Gorjeanul Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia premierului a fost publicata in Monitorul Oficial. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor. Printr-o…

- sursa foto: Facebook\ Sabina Spatariu La finalul acestei saptamani, organizațiile neguvernamentale de tineret din județul Constanța și-au ales cei doi reprezentanții in Consiliul de Conducere al FJT Constanța. Reprezentanții ONG-urilor in conducerea fundației sunt Sabina Spatariu, eleva in clasa a XII-a…

- Alexandru-Paul Dimitriu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Scandalos! Iulian Bulai a luat-o razna! Se folosește de imaginea marelui poet Mihai…

- Avocatul a publicat, pe pagina de Facebook, o imagine cu usa pe care este sigla "Secretar de stat", confirmand in comentarii ca va fi numit la Ministerul Justitiei.Alexandru Dimitriu a declarat, pentru Newsweek Romania, ca va fi numit secretar de stat la Ministerul Justitiei.Dimitriu este avocat in…