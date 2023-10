Stiri pe aceeasi tema

- Doua autocare și un TIR s-au ciocnit intre localitațile Bujoreni și Prunaru, pe drumul european E70. Sunt victime multiple, iar la fața locului intervin ambulanțe din Teleorman, Giurgiu și București, inclusiv un elicopter SMURD. Accidentele se țin lanț in sudul țarii. O noua tragedie s-a produs, de…

- Un numar de 266 de trenuri – de calatori, private si de marfa – au fost oprite vineri dimineata, in urma grevei de avertisment declansate de ceferistii de la infrastructura, informeaza Blocul National Sindical (BNS). „Blocul National Sindical, prin afiliatii sai – Federatia Nationala Feroviara Miscare…

- Luxoasa, legendara, faimoasa, garnitura feroviara Venice Simplon Orient Express, perla feroviara a Europei, a revenit in Romania pentru a treia oara și a oprit in Gara de Nord. Doritorii il pot admira pana maine la ora 13.00, cand va pleca spre Paris. Celebrul Orient Express poate fi vazut weekendul…

- Vara anului 2023 a adus temperaturi de foc in Romania, iar vineri, 4 august, a venit cu temperaturi de pana la 45 de grade Celsius in anumite județe din țara.Mai exact, recordul a fost doborat de Giurgiu și Zimnicea, unde au fost resimțite 45 de grade la soare și 40 de grade la umbra. Topul temperaturilor…

- In urma cu 150 de ani, argesenii care foloseau trenul ca mijloc de deplasare catre Capitala se numarau pe degete si faceau parte din protipendada vremii: mosieri, afaceristi de vaza, oficialitati ale judetului. Printre cei care calatoreau cu trenul la Bucuresti se numarau boierul Nae Micescu, Vintila…