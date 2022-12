Din primăvară, facturile la electricitate vor fi de 3-4 ori mai mari față de anul trecut Explozia prețurilor la energie a avut efecte deja, insa specialiștii anunța ca greul abia din primavara anului viitor va veni. Asta pentru ca facturile vor fi de 3-4 ori mai mari fața de anul trecut. „Nu suntem atenti la economie, ne intereseaza doar sa luam niste decizii, din pacate, care sa dea bine la televizor, sa dea bine in presa. Dar, dincolo de aceste decizii care par la prima vedere pozitive, se ascund multe semne de intrebare legate de cum vor fi implementate aceste noi reglementari de la 1 ianuarie, care va fi efectul lor. (…) Chiar si la 1,3 lei pe kilowatt, oamenii vor plati facturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Oamenii vor plati la energie electrica facturi de trei sau chiar de patru ori mai mari decat anul trecut, in primavara, chiar si la un tarif de 1,3 lei pe kilowatt, declara consultantul economic Adrian Negrescu.

