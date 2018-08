Din Polonia pana in Japonia cu Nissan Leaf: 16.000 de kilometri parcursi in 3 luni alaturi de modelul electric nipon

Stiri pe aceeasi tema

- Exploratorul Marek Kaminski, primul om care a mers la Polul Nord și Polul Sud in același an (1995) a plecat intr-o aventura alaturi de Nissan Leaf. Aventura polonezului a inceput in urma cu trei luni in orașul Zakopane, Polonia și a fost numita #NoTraceExpedition. In tot acest timp, Marek Kaminski a…

- Un puternic taifun se indreapta spre Japonia, urmand sa loveasca vestul arhipelagului in seara zilei de sambata sau duminica dimineata, intr-o regiune deja grav afectata de intemperii la inceputul lunii iulie, transmite AFP. Taifunul Jongdari aduce vanturi care bat cu 180 de kilometri pe ora…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si premierul japonez Shinzo Abe au semnat Acordul de parteneriat economic (APE) UE - Japonia, care va elimina majoritatea taxelor vamale platite anual de intreprinderile din Uniune care exporta in Japonia,…

- Liderul cultului Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, cel care a efectuat atacul cu gaz mortal, in urma cu 23 de ani, in metroul de la Tokyo, a fost executat dupa ce a apelat la ultima cale de atac a deciziei.

- Sefii diplomatiei din Japonia, Coreea de Sud si Statele Unite vor avea o intalnire asupra denuclearizarii Coreei de Nord in weekend la Tokyo, a anuntat miercuri noapte Ministerul de Externe japonez, informeaza dpa, preia Agerpres.Ministrul de externe nipon Taro Kono, omologul sau sud-coreean…

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a subliniat vineri la Tokyo importanta aliantei dintre Statele Unite si Japonia si a insistat asupra mentinerii unei pozitii puternice, in timp ce sporesc ingrijorarile cu privire la angajamentul Washingtonului fata de aliatii sai, relateaza AFP.…

- Noul KIA Niro EV, crossoverul care a fost comandat de peste 5000 de oameni in trei zile de la startul inregistrarii comenzilor preliminare, a fost prezentat in detalii la Busan International Motor Show care se desfasoara in aceste zile in Coreea de Sud. Modelul va fi oferit pe piata in doua variante…