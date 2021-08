Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern de joi, Executivul a aprobat Ordonanța de urgența care prevede finanțarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a proiectelor aflate in derulare prin Programul Național de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. Bugetul aprobat este de 3 miliarde…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat vineri, la Targu Jiu, ca, din punctul de vedere al ministerului si al UDMR, programul national de investitii "Anghel Saligny" este absolut necesar, in acest sens existand semnale ca toate structurile administratiei…

- Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta astazi, 27 iulie, la sediul ministerului, ca este gata de implementare Programul de construire de creșe noi, lansat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Cseke Attila a subliniat ca au fost…

- Programul national de constructie de crese este gata de implementare, in luna august urmand sa fie aprobata realizarea a 100 de unitati in toate judetele tarii, a anuntat, marti, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit Agerpres. "Astazi suntem in masura…

- Primii bani din PNRR vor intra in tara noastra in luna noiembrie Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Ministrul dezvoltarii si fondurilor europene, Cristian Ghinea, a declarat vineri, la Timisoara,…