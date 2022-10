Stiri pe aceeasi tema

- De cațiva ani, Zanni se bucura de un adevarat succes. Tanarul in varsta de 24 de ani, care a crescut la orfelinat, a reușit sa iși indeplineasca marile dorințe. Dupa ce și-a cumparat un apartament in București, acum a anunțat ca e și proprietarul unei case și a unei mașini. Intr-o postare pe Instagram,…

- Zanni a impresionat juriul in finala Splash! Vedete la apa. A ales sa faca o saritura spectaculoasa de la 10 m inalțime, saritura pe care i-a dedicat-o lui Alex Velea. Ce au spus jurații despre saltul sau.

- Edițiile din aceasta saptamana de la Splash! Vedete la apa 2022 au luat sfarșit, iar emisiunea și-a ales catștigatorul din finala saptamanii. Catalin Cazacu a reușit sa adune cele mai multe puncte din partea juraților de la Splash!Catalin Cazacu a reușit sa execute cea mai buna saritura din finala saptamanii,…

- Iulia Albu i-a intrigat pe toti cu ținuta pe care și-a realizat-o pentru Finala Saptamanii la Splash! Vedete la apa 2022, ediția 8 din 21 august 2022. The post Splash! Vedete la apa. Ținuta Iuliei Albu a intors toate privirile: ”Ia-ți mireasa ziua buna” first appeared on Money .

- Adriana Trandafir a reușit sa-și invinga frica de apa și de inalțime la Splash! Vedete la apa 2022, cu o saritura de la 5 metri. Ce i-a transmis fiul ei, Ștefan. Adriana Trandafir a reușit sa faca o impresie foarte buna in fața juriului de la Splash! Vedete la apa 2022, in ediția din 20 august. Actrița…

- Noi descoperiri au loc la „Splash! Vedete la apa” nu doar in randul concurentilor, ci si in randul juratilor. I s-a intamplat si Iuliei Albu chiar la filmarile pentru cea de-a doua editie a show-ului ce va avea premiera joi, de la 20:30, la Antena 1. Maria Constantin a fost cea care a impresionat-o…

- Gravitatia vine cu distractia, dar si cu noi descoperiri, nu doar in randul concurentilor Splash! Vedete la apa, ci si in randul juratilor. I s-a intamplat si Iuliei Albu chiar la filmarile pentru cea de-a doua editie a show-ului ce va avea premiera joi, de la 20:30, la Antena 1. Maria Constantin a…

- Zanni e de cațiva ani de zile in atenția publicului larg. A impresionat cu povestea lui de viața, caci a crescut in orfelinat, dar și cu priceperea de care a dat dovada in diverse emisiuni de televiziune. Acum, el a semnat un nou contract pe micul ecran. Artistul a fost descoperit de Alex Velea și promovat…