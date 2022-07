Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana a fost invitat la emisiunea online, Fița cu Adița, unde a facut dezvaluiri cutremuratoare despre soarta trista cu care s-a confruntat, atunci cand era tanar și a suferit un accident cumplit, iar la scurt timp a murit și prima sa soție, noteaza click.ro. Prigoana s-a nascut intr-o familie…

- Sisteme de iluminat care funcționeaza perfect pe timp de furtuna sau de umiditate maxima, dar la fel de bine și in interiorul cladirilor, au fost prezentate azi de cel mai mare producator din lume la peste 100 de specialiști din industria de entertainment, producatori TV, scenografi de teatru, dezvoltatori…

- Au fost cateva zile incinse la SAGA 2022, iar artistul Marshmello a oferit unul dintre momentele festivalului, atunci cand și-a facut intrarea pe scena, noteaza click.ro. In varsta de 30 de ani, nativul din Philadelphia are o lista de melodii care au intrat in primele 30 de poziții din topul Billboard…

- Muzeul Național Cotroceni organizeaza miercuri, 8 iunie 2022, in Spațiile Medievale, vernisajul expoziției „Sosia mea”, un proiect personal al artistei Ileana Dana Marinescu. Proiectul expozițional aduce in atenția publicului lucrarile create de Ileana Dana Marinescu in perioada pandemica, uimitoare…

- Se anunța a fi o vara efervescenta pentru iubitorii de muzica live! We Love Music Festival, cel mai tare festival al verii 2022 aduce pe scena din Ramnicu Valcea nume sonore din muzica romaneasca și internaționala. Pe scena festivalului va urca, printre alții, Lou Bega, care a facut istorie in muzica…

- Se anunța a fi o vara efervescenta pentru iubitorii de muzica live! We Love Music Festival, cel mai tare festival experiența al verii 2022 aduce pe scena nume sonore din muzica romaneasca și internaționala. Pe scena festivalului va urca, printre alții, Ronan Keating, care a facut istorie in muzica internaționala…

- Sub egida Ministerului Educației, miercuri, 11 mai, incepind cu ora 08.00, Biblioteca Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonata de profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, va organiza cea de-a VI-a ediție a Simpozionului național cu participare internaționala „Contribuția bibliotecii…

- NN Pensii [1]administreaza direct activele nete din conturile de Pilon II ale celor peste 2 milioane de participanți la fondul NN, in valoare totala de peste 31 de miliarde de leila finalul lunii martie 2022[2], reprezentand aproape 35% din piața, conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara.…