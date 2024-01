Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile din noaptea de duminica spre luni au provocat un mort la Odesa, in sudul Ucrainei, si patru la Donetk, in estul tarii, au anuntat autoritatile locale dupa o escaladare a violentei dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, citat de Agerpres.Denis Pusilin, seful administratiei Donetk numit de…

- Dezvoltatorul de cipuri semiconductoare Nvidia a lansat un nou cip axat pe China, care ii permite accesul pe piața locala, respectand in același timp controalele exporturilor din SUA.Nvidia, unul dintre cei mai importanți producatori de cipuri de inteligența artificiala (AI) din lume, a lansat pe…

- Armata rusa a anuntat vineri seara ca a doborat 26 de drone ucrainene in decurs de doua ore deasupra Crimeei anexate, sustinand ca a respins un "atac terorist" al Kievului, relateaza AFP și Agerpres."Apararea antiaeriana rusa a distrus 26 de drone aeriene deasupra Crimeei", a indicat Ministerul rus…

- Ucraina spune ca teritoriul sau a fost vizat in timpul noptii de 23 de drone de lupta rusesti, precum si de o racheta, informeaza dpa, citat de Agerpres.Un numar de 18 drone, care au fost lansate din peninsula Crimeea, precum si racheta, au fost respinse cu succes, au anuntat luni Fortele Aeriene…

- Un barbat a alertat autoritațile vineri seara, dupa ce a anunțat ca ar fi o bomba la Termocentrala Rovinari. Autoritatile din judetul Gorj au intrat in alerta, vineri seara, dupa ce o persoana a anuntat ca la termocentrala de la Rovinari a fost amplasat un dispozitiv exploziv. Verificarile au aratat…

- O racheta a lovit sambata piața Nuseirat din Fașia Gaza, din primele informații de pe Telegram fiind vorba de cel puțin 12 morți și 200 de raniți.Ministerul de Interne din Gaza spune ca e vorba despre un atac efectuat de Israel. Autoritațile israeliene susțin ca nu au nicio legatura cu incidentul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit duminica de o imbunatatire a pozitiilor Rusiei in Ucraina, calificand contraofensiva Kievului un „esec total”, in remarci difuzate de televiziunea de stat, relateaza DPA. In intreaga zona a „operatiunii militare speciale”, asa cum numeste Putin oficial razboiul,…