- Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Baia Mare a obținut Trofeul Festivalului de muzica corala laica și religioasa „Gheorghe Cucu”. Potrivit CJ Vaslui, evenimentul, ajuns la ediția a 18-a, a fost organizat in sala mare a Casei de Cultura „Constantin Tanase”. „Juriul, alcatuit…

- Un cutremur insemnat a avut loc, duminica seara, in Romania, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. La ora 19:50:22 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 84km. Cutremurul s-a produs…

- Indicele acesta se numește „de dependența demografica”. La nivel național, valoarea indicelui de dependența demografica era de 51 in 1992, de 42,8 in anul 2007 și de 47 in 2022. Diferența e ca, in prezent, dintre cei 47 de „dependenți”, cei mai mulți sunt varstnici. Doi cercetatori de la Universitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs luni dimineata, la ora 02.04, in judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 81 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 87 km est de Brasov,…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis noului ministru al Agriculturii, Petre Daea, ca prima sarcina in activitatea acestuia, includerea in setul sau de prioritati a elaborarii unui program „concret si articulat la situatia reala, din teren” privind dezvoltarea sistemului de irigatii. „Tot ceea ce tine…

- ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in…

- Lotul olimpic de juniori al Romaniei a obținut un palmares absolut impresionant la a XXVI-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori/JBMO (Sarajevo, 26 iunie – 3 iulie): patru medalii de aur (dintre care doua cu punctaj maxim), doua medalii de argint și locul I in clasamentul pe națiuni…

- O femeie din Vaslui se zbate intre viața și moarte la Spitalul Clinic din Iași, dupa ce ar fi combinat mai multe lichide toxice. Femeia, consumatoare cronica de alcool, ar fi baut alcool etilic de 96%. De asemenea, aceasta a inghițit dezinfectant pentru suprafețe, dar și ulei pentru masaj, transmite…