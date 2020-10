Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Regatului Unit a anuntat joi ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei tari se va face doar pe baza pasaportului, informeaza dpa, citata de agerpres. Noua cerinta va fi valabila si pentru calatorii veniti din Elvetia, Islanda, Norvegia…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…

- Peste 3,8 milioane de cetateni ai tarilor din Uniunea Europeana au depus cereri de resedinta în Regatul Unit dupa referendumul pentru Brexit, a anuntat joi guvernul de la Londra. Bilantul a fost anuntat de ministrul pentru imigratie Kevin Foster printr-un mesaj pe Twitter, scrie Agerpres.Home…

- Piata auto europeana a scazut si in luna iunie, dar declinul a fost mai modest decat in lunile precedente, gratie in special planului de sustinere a industriei auto adoptat in Franta, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza AGERPRES…

