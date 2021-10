Stiri pe aceeasi tema

- Inter și Juventus au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei #9 din Serie A. Juventus a ratat prima ocazie de gol. Morata a șutat puternic din careu, Handanovic a respins mingea in fața, apoi Alex Sandro a incercat sa inscrie, dar n-a ajuns la minge. Cea care a inscris prima a fost Inter. Edin Dzeko a…

- AS Roma a facut figurație pe terenul celor de la Bodo/Glimt în Conference League, gruparea italiana fiind învinsa cu 6-1. La finalul partidei, Jose Mourinho a vorbit despre cauzele eșecului de proporții.A fost pentru prima data în cariera când o echipa pregatita de Jose Mourinho…

- Rapid a fost sancționata de Comisia de Disciplina din cadrul FRF, dupa incidentele de la partida cu Gaz Metan Mediaș, disputata vineri, pe Arena Naționala, scor 1-2. Dupa ce, in timpul meciului cu medieșenii, fanii giuleșteni au aruncat cu petarde in teren, Comisia de Disciplina a FRF a decis sa ii…

- Napoli este de neoprit in Serie A. Discipolii lui Luciano Spalletti au invins fara drept de apel pe Udinese Calcio in deplasare, scor 4-0. Victor Osimhen și Amir Rrahmani au inscris cate un gol in prima repriza a partidei de pe stadionul din orașul Udine.

- Antrenorii fara licenta Pro Mihai Iosif (FC Rapid) si Andrei Prepelita (FC Arges) au fost sanctionati de Comisia de Disciplina a FRF cu cate 2 etape de suspendare si 6.800 de lei penalitate sportiva.

- Federatia Internationala de Hochei pe Gheata (IIHF) a anuntat, miercuri, ca presedintele forului de profil din Belarus, Dmitri Baskov, a fost suspendat cinci ani pentru ca a abuzat de pozitia sa pentru a-l sustine pe liderul tarii, Aleksandr Lukasenko, anunța news.ro. Decizia a venit la finalul…