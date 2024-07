Stiri pe aceeasi tema

- Jumatatea de nord a Vaii Slanicului, de la Beceni (si jumatate din comuna Cernatesti), Vintila, Manzalesti, Sarulesti pare sa fie cea mai afectata zona din judet din cauza temperaturilor caniculare. Pentru ca rezervoarele se golesc foarte repede, specialistii de la Compania de Apa Buzau, institutia…

- Compania de Apa Buzau, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judet, a anuntat marti ca sisteaza distributia apei catre populatie in mai multe localitati, in vederea refacerii stocului din rezervoare. Judetul Buzau se afla sub atentionare Cod Rosu, fenomenele facand referire la…

- Situație critica pentru mai multe familii de pe Valea Slanicului. Compania de Apa Buzau tocmai ce a anunțat ca sisteaza serviciul timp de patru zile, pentru locuitorii din mai multe comune, pentru refacerea stocului de apa din rezervoare, urmand ca alți sateni sa nu mai beneficieze de apa, incepand…

- Oprire furnizare apa: Rezervor Sarulești – UAT Sarulești – Vintila Voda (parțial), Sarulesti, Caratnaul de Jos, Valea Stanei, Goicelu din data de 25.06.2024, ora 12:00, pana la terminarea lucrarii. Vom revenii cu detalii. Rezervor Jieni – UAT Beceni – Gura Dimienii, Dogari – din data de 25.06.2024,…

