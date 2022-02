Un tanar de 37 de ani a inceput sa mearga din nou dupa ce a fost operat de o tumora de aproape 7 cm. Barbatul a ajuns in stare grava la spital, asta dupa ce nu iși mai putea mișca partea stanga a corpului. Silviu este din Galați, are 37 de ani și patru copii il așteapta acasa. “Ce am vazut aici am ramas mirat. Merg acum, am stabilitate. Sunt ca un copil care merg. Nici mie nu-mi venea sa cred. Este un om deosebit și nu imi venea sa cred am avut șansa asta sau norocul ca am fost pe mana lui. Nu mai aveam stabilitate, cadeam pe jos, nu mai puteam sa mai merg foarte bine și am ajuns la spital. M-au…