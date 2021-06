Din nou, patru persoane confirmate cu Sars-Cov-2, în Timiş. La ATI mai sunt doar 20 de pacienţi In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, patru persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.548 de teste, din care 355 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,13, la fel ca in ziua precedent. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, patru persoane au fost confirmate cu Covid-19, ... The post Din nou, patru persoane confirmate cu Sars-Cov-2, in Timis. La ATI mai sunt doar 20 de pacienti appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar noua persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.836 de teste, din care 407 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,50, dupa ce in ziua precedenta a fost 0,55. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 31 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.115 teste, dintre care 710 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,89, dupa ce in ziua precedenta a fost 0,96. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 35 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.192 teste, dintre care 684 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,96, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,02. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 46 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.279 teste, dintre care 451 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 1,01, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,1. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 52 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.865 teste, dintre care 788 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 1,41, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,47. Pentru a doua zi consecutiv s-a inregistrat un singur deces din cauza Covid-19.…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 6.096 persoane, fiind effectuate 26.038 de teste RT-PCR si 11.494 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.324 de pacienti, un nou record absolute. Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 377 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Un numar foarte mare de cazuri s-a inegistrat la Giroc. Au fost efectuate 2.574 teste, dintre care 737 de teste rapide. Rata de infectare a crescut la 5,99, dupa ce in ziua precedent a fost 5,90. Numarul de persoane…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 6.186 persoane, ceea ce reprezinta un record pentru acest an, dupa ce si ieri s-a produs un record. Au fost efectuate 27.983 de teste RT-PCR si 11.858 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.266…