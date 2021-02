Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, ca scoala va incepe in ”scenariul galben”, cu prezenta fizica a prescolarilor, elevilor din ciclul primar si elevilor din anii terminali, in conditiile in care in municipiul resedinta de judet se inregistreaza o rata de infectare…

- Președintele Iohannis a anunțat marți, dupa intalnirea cu premierul Florin Cițu, ministrul Educației Sorin Cimpeanu și ministrul Sanatații Vlad Voiculescu ca „in unanimitate, am decis ca incepand de luni, cand incepe semestrul II, majoritatea copiilor sa mearga fizic la școala”. Pentru ca redeschiderea…

- Școlile se deschid luni – au anunțat autoritațile centrale. In funcție de incidența cazurilor COVID, se merge la clase in scenariul verde, galben sau roșu. In municipiu, școlile vor funcționa dupa scenariul GALBEN. ”Speram sa ajungem la scneariul verde cat de repede” a declarat Stelian Dolha, prefectul…

- Cu o incidenta de 1,52 de cazuri/ 1000 de locuitori pe ultimele doua saptamani, municipiul Iasi e la un pas sa iasa din scenariul galben si sa revina in cel verde – fara restrictii in afara celor impuse la nivel national. In judet, sase comune au rate de infectare de peste 3 cazuri/ 1000 locuitori:…

- 9 unitați de invațamant covasnene vor fi implicate, alaturi de unitați de invațamant harghitene in proiectul ,,REAL – Scoala deschisa pentru toate varstele”, ce are ca scop creșterea ratei de reintegrare in sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au parasit timpuriu scoala și a…

- Școlile se redeschid din 8 februarie, in funcție de trei scenarii – verde, roșu și galben.In scenariul verde toate școlile se redeschid și copiii merg la școala. In scenariul galben merg copiii de gradinița, copiii din ciclul primar, clasele I-IV, și copiii din clasele terminale – VIII, XII.In scenariul…

- In prezent, sunt patru județe care se afla in scenariul roșu. Este vorba despre București, Cluj, Timiș și Ilfov. In localitațile aflate in scenariul roșu, continua pentru un timp sa ramana deschise doar gradinițele și clasele primare. Alte 23 de județe se afla in acest moment in scenariul galben. Aici…

- Activitatea restaurantelor si a institutiilor de cultura va putea fi reluata. Vor fi permise activitatile recreative si sportive in aer liber Avand in vedere faptul ca rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe a scazut sub 3 la mia de locuitori,…