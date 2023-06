Din nou la şcoală, după trei săptămâni de grevă a profesorilor Elevii revin in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Pentru elvii de clasa a XII-a cursurile s-au incheiat oficial din 2 iunie, iar pentru cei de-a VIII-a in 9 iunie. In ciuda stingerii conflictului de munca, multi dintre sindicalisti sunt nemultumiti de rezultatele negocierilor si ar fi vrut ca protestul sa continue. Elevii revin in banci pentru ultima saptamana din anul scolar 2022 – 2023, la finalul a mai mult de trei saptamani de greva, iar cadrele didactice trebuie sa finalizeze procedurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii au revenit la școala, dupa mai bine de trei saptamani de greva in educație. Este ultima saptamana din anul școlar 2022-2023, in care se va incheia situația școalra a elevilor.

- Elevii revin in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Pentru elvii de clasa a XII-a cursurile s-au incheiat oficial din 2 iunie, iar pentru cei de-a VIII-a in 9 iunie. In ciuda stingerii conflictului…

- Greva profesorilor afecteaza elevii de clasa a XII-a. Tinerii cer o procedura de urgența pentru inscrierea la Bacalaureat: Se tem ca nu vor putea sustine la timp examenul si ar putea rata admiterea la universitați Greva profesorilor afecteaza elevii de clasa a XII-a. Tinerii cer o procedura de urgența…

- VIDEO: 2.500 de angajați in invațamant din Alba, in GREVA DE AVERTISMENT. Sindicalist: Elevii raman in clasa, dar nu se fac ore Cadrele didactice și alte categorii de angajați din invatamantul preuniversitar au intrat, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care…

- Federatiile sindicale din Educatie organizeaza, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00, greva de avertisment si au anuntat ca in acest interval nu vor avea loc activitati cu elevii. Cadrele didactice trebuie, insa, sa fie in scoala, iar ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut apel ca elevii sa fie supravegheati.…

- Cadrele didactice se pregatesc de vacanța. Lunea viitoare se termina școala cu patru saptamani mai devreme decat prevede programa școlara. Inainte ca greva generala sa inceapa, va exista și una de avertisment, iar miercuri, intre 11:00 și 13:00, profesorii nu vor preda, iar copiii trebuie doar supravegheați.…

- Evaluarile nationale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a incep marti, iar primii care vor sustine probele sunt elevii care termina clasa a II-a. Cei aflati la finalul clasei a IV-a vor sustine probele incepand cu 16 mai, iar cei din clasele a VI-a din 24 mai. Rezultatele nu vor fi trecute…

- Elevii și cadrele didactice reiau cursurile miercuri, 19 aprilie, dupa vacanța de Paști. Este care se incheie in 16 iunie. Pana la vacanța de vara, elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține evaluarea naționala. Primii sunt elevii de clasa a II-a, care in perioada 9-12 mai au probele scrise…