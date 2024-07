Stiri pe aceeasi tema

- JD Vance, coechipierul lui Donald Trump care candideaza la functia de vicepresedinte, a catalogat China drept cea mai mare amenintare la adresa Americii, intr-unul dintre primele sale interviuri de cand a fost ales. Declarația acestuia subliniaza probabila pozitie dura a administratiei sale fata de…

- Donald Trump a surprins din nou scena politica americana anunțandu-l pe JD Vance ca partener de cursa pentru alegerile din 2024. The post POSIBIL VIITOR VICEPREȘEDINTE AL AMERICII Cine este milionarul de 39 de ani JD Vance, „moștenitorul” lui Donald Trump first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni, intr-un interviu pentru NBC, ca a facut o „greseala” cerand „tintirea” lui Donald Trump, cu cateva zile inainte de tentativa de asasinat asupra rivalului sau republican, relateaza AFP. „Este timpul sa-l tintim pe Trump”, a declarat Joe Biden in cursul…

- Donald Trump a anuntat luni ca-l alege pe senatorul de Ohio, J.D. Vance, pentru a-i fi vicepresedinte in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie. Candva un critic de-ai lui Trump, devenit aparator fervent, J.D. Vance este o nominalizare care confirma cariera atipica a acestei…

- Fostul președinte Donald Trump l-a ales pe senatorul din Ohio J.D. Vance drept partener de candidatura la prezidențialele din noiembrie, a anunțat candidatul republican luni pe rețelele de socializare. Imediat dupa acest anunț, Trump a fost desemnat oficial candidatul republican la președinția SUA.

- Tanarul inarmat a țintit un ofițer de pe acoperiș, inainte de a trage spre Trump, a declarat șeriful din comitatul Butler, Michael T. Slupe intr-un interviu acordat The Washington Post.Autoritațile locale au fost avertizate de mai mulți participanți la miting ca au vazut un barbat care se urca pe acoperișul…

- Patru persoane au fost ranite in coliziunea a doua autoturisme. Accidentul s-a rutier produs miercuri pe o strada din municipiul Roman. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cate doua persoane. Nicio persoana nu a ramas incarcerata. Un barbat, de 64 de ani, conducatorul…