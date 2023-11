Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 1,6%, in timp ce toate sectoarele au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile auto au crescut cu 3%, iar cele tehnologice cu 2,7% pe fondul apetitului pentru risc in crestere. Titlurile si-au mentinut ascensiunea dupa ce Banca Angliei a anuntat la…

- Banca Centrala Europeana a terminat deocamdata cu majorarile ratelor dobanzilor, potrivit lui Boris Vujcic, membru al Consiliului guvernatorilor. „Am terminat cu procesul de majorare a ratelor dobanzilor pentru moment”, a declarat Vujcic pentru postul public de televiziune croat HRT1. „In acest moment…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis pe 14 septembrie o noua majorare a dobanzii de referinta, cea de a zecea creștere consecutiva, care a urcat costul creditului la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei. BCE susține ca a ajuns la sfarsitul ciclului sau de inasprire a politicii monetare.…

- Datoriile publice sunt considerabil mai mici in Europa Centrala și de Rasarit, dar unele dintre țarile din aceasta regiune nu fac parte din zona euro (apare riscul valutar) și au deficite bugetare mari, arata intr-o analiza economistul Daniel Daianu, membru al Consiliului de administrație al BNR. Potrivit…

- Impactul asupra mediului al mașinilor poluante devine un subiect din ce in ce mai dezbatut. Vehiculele care au emisii mari de CO2 contribuie in mod semnificativ la poluarea aerului, la crearea de smog și acumularea de gaze cu efect de sera in atmosfera. Ca urmare, reducerea de pe drumuri a numarului…

- Construcția de locuințe in zona euro și UE a scazut in cel mai rapid ritm de la inceputul pandemiei din cauza majorarii ratelor dobanzilor și inflației ridicate. Costurile ridicate ale imprumuturilor, in urma unei creșteri fara precedent a ratelor de politica monetara ale Bancii Centrale Europene in…

- Banca Centrala Europeana va menține costurile imprumuturilor cat de sus atat timp cat va fi nevoie pentru a reduce inflatia la obiectivul de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Aceasta a descris „o era a incertitudinii”, explicand ca este…

- Banca Centrala Europeana va stabili costurile de imprumut cat de sus este nevoie, si le va mentine la acel nivel atat timp cat va fi necesar pentru a reduce inflatia la obiectivul BCE de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.