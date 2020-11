Din nou despre problema restituirilor (I) E o pandemie si in aspectele privind proprietatea, o neputinta, tradare, complicitate si neprofesionalism ale tuturor guvernelor care au fost in Romania dupa 1990 Prof. univ. dr. Ioan Sabau-Pop, cunoscut avocat targu-muresean si fost judecator, s-a preocupat constant si cu perseverenta, incepand cu anul 2012, de problematica restituirilor de proprietati din Transilvania, prezentand in cadrul […] Articolul Din nou despre problema restituirilor (I) apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

