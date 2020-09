Din nou cu ochii pe astre…

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau invita bacauanii la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” la o sesiune de observații astronomice, astazi, 15 septembrie 2020 in intervalul orar 21.00 – 22.30. In condițiile in care cerul va fi senin, vizitatorii vor putea admira planeta Jupiter…

- Vineri, 11 septembrie 2020, incepand cu ora 20,00, Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati isi redeschide portile pentru public, respectiv pentru observatiile astronomice de seara, dupa ce epidemia de coronavirus a dus la inchiderea temporara…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau va invita la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” la o sesiune de observații astronomice, astazi, 21 august, in intervalul orar 22.00 – 23.30. In condițiile in care cerul va fi senin, se vor face observații astronomice cu luneta Zeiss Telementor…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau, prin subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestinˮ, organizeaza, in perioada 18.08.2020 – 20.08.2020, Scoala de vara pentru adulti, cu tema „Sa invatam cerulˮ – editia a II-a 2020. Produsul cultural, initiat in anul 2019, este dedicat…

- Proiectul cultural „Festivalul Științelor” a ajuns la a IV-a ediție anul acesta. Acest eveniment, organizat de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, s-a bucurat anual de aprecierea publicului deoarece conceptul presupune prezentarea informațiilor, machetelor și exponatelor autentice…

- In chip de motto „Din Sfanta Treime/ tocmai mama sa fie/ lipsa? Cum, Doamne?!” (Emilian Galaicu-Paun, Chisinau) Noutati ortografice, deja vechi… Nu sunt spectaculoase, dar e bine sa le stim. Au fost consemnate in „Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic” – DOOM2 (2005) si sunt modificari fata…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau invita amatorii de astronomie, la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, la sesiunile de observații astronomice din zilele de miercuri, 15 iulie 2020 si vineri 17 iulie 2020, in intervalul orar 22.30 – 00.00. In condițiile in care cerul va…

- Intrebarea din start ar fi: pe cine nu a afectat criza sanitara? Greu de gasit un raspuns. Iar in randul celor care au avut de suferit au fost și cei de la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, care practic și-a pierdut vizitatorii și au fost nevoiți sa renunțe la mai multe proiecte. „A fost o…