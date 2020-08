Din nou creştere a numărului cazurilor de coronavirus din judeţul Suceava In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-au inregistrat 31 de cazuri noi de coronavirus. Cifra este in crestere in comparatie cu raportarea de sambata, cand in judet au fost doar 18 de noi imbolnaviri cu noul Covid-19. Pana in momentul de fata in judetul Suceava sunt un total de 4.576 de cazuri de […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

