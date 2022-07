Din nou, accident mortal pe Autostrada 1: un om a murit, alți cinci au ajuns la spital Un grav accident de circulație a fost inregistrat joi dimineața pe Autostrada 1, acolo unde, in urma incidentului in care au fost implicate șapte mijloace de transport, un om a murit, iar alți cinci au ajuns la spital. Pompierii de la ISU Giurgiu, care au intervenit in acest caz, anunța ca un barbat și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier ce s-a produs la km 17, pe sensul de mers spre Capitala. Un autotren, doua autoutilitare de transport marfa și patru autoturisme au fost implicate in eveniment. La fața locului s-au deplasat, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

