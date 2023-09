Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Emil Boc, anunta ca sistemul de garantie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile va intra in vigoare in 30 noiembrie, potrivit news.ro.Astfel, la cumpararea unei bauturi (apa, bautura racoritoare, bere, vin) se va plati o garantie…

- In ciuda faptului ca nu este inca stat membru Schengen, Romania este pregatita pentru implementarea Sistemului de intrare/ieșire, inaintea multor țari Schengen.Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontiera din Romania, pregatirile pentru EES sunt avansate in țara, in mai multe domenii,…

- ”Concluzia este ca, oricat s-ar chinui un primar, oricat s-ar chinui un ADI, oricat s-ar chinui reprezentantii unui judet, la sfarsit, in calitate de tara, atunci cand raportam cifrele catre Comisia Europeana, adunam toate aceste eforturi individuale si concluzia nefericita este ca, din pacate, atat…

- In Romania, sistemul de garanție-returnare („SGR”) trebuie sa devina funcțional, conform prevederilor legale, incepand cu data de 30 noiembrie 2023, data de cand consumatorii vor plati o garanție de 0,50 RON la cumpararea unei bauturi imbuteliate urmand ca, dupa golirea ambalajului, sa il duca intr-unul…

- Reprezentantii WWF Romania considera ca, prin noua varianta a Codului Silvic, prezentata marti de ministrul Mediului, Mircea Fechet, nu este instituita o reforma clara a sistemului de combatere a exploatarilor ilegale si ca transparenta privind monitorizarea unitara a sectorului forestier national lipseste.…

- Suma record de 1,2 miliarde de euro sistemului de management al deșeurilor din Romania. mai mult de jumatate va fi direcționata pentru construcției a peste 560 de centre de colectare, iar alte 260 de milioane de euro vor finanța instalarea a peste 14.000 de insule ecologice digitalizate.Ministrul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a chemat, vineri, la minister, mai mulți experți pentru a prezenta concluziile cu privire la consecințele pe care le are distrugerea barajului Kahovka de pe raul Nipru (Ucraina) asupra Romaniei.