Din noiembrie, primele pentru asigurarea obligatorie a locuinței se vor majora O lege ce prevede modificari importante la asigurarea obligatorie a locuinței (polița PAD) a fost publicata azi in Monitorul Oficial și se va aplica din noiembrie. O prima schimbare ce apare in toamna este creșterea primei de asigurare la 130 de lei. Totodata, cladirile […]