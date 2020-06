Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, in Spitalul Judetean de la Buzau, au fost infectati sapte medici, 18 asistente medicale, 11 infirmiere si trei ingrijitoare. Dintre cele 39 de persoane infectate, 15 mai sunt internate in prezent. "Mai sunt 15 cadre medicale in spital, la aceasta ora. In rest, unele s-au intors…

- In ultimele 24 de ore, la Spitalul Clinic Colentina - desemnat spital suport pentru pacienții COVID-19 -, in urma testarii a 300 de angajați implicați, direct sau indirect, in tratarea pacienților coronavirus, 16 cadre medicale și 3 angajați TESA au fost confirmati cu coronavirus. Toate cele…

- 474 de cadre medicale din Romania sunt infectate cu noul coronavirus, a anunțat vineri seara Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe persoane bolnave din domeniul sanitar sunt in Suceava, București și Hunedoara.

- Un numar de 25 de cadre medicale de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala sunt infectate cu coronavirus, din prima serie de 200 de angajati ai unitatii care au fost deja testati. Acestia - dintre care doi sunt medici primari, trei medici rezidenti si restul asistente si infirmiere - sunt asimptomatici,…

- Un numar de 25 de cadre medicale de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala sunt infectate cu coronavirus, din prima serie de 200 de angajati ai unitatii care au fost deja testati. Acestia - dintre care doi sunt medici primari, trei medici rezidenti si restul asistente si infirmiere - sunt asimptomatici,…

- Un numar de 25 de cadre medicale de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala sunt infectate cu coronavirus, din prima serie de 200 de angajati ai unitatii care au fost deja testati. Acestia - dintre care doi sunt medici primari, trei medici rezidenti si restul asistente si infirmiere - sunt asimptomatici,…

- Tot mai multi medici si asistente din tara se imbolnavesc de COVID-19.Joi, cinci cadre medicale de la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus. Acelasi este cazul si pentru doua cadre medicale de la Obregia. Managerul Institutului Matei Bals, Adrian Streinu-Cercel,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri seara, ca 357 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, 200 fiind din Suceava si 60 din Bucuresti. 99 dintre persoanele infectate sunt medici.