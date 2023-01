Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a supraviețuit la peste 12 tentative la viața sa, relateaza Independent. Cel puțin doua dintre tentative au fost prevenite datorita informațiilor CIA. Transformat intr-un razboinic, in fruntea unei tari care isi apara teritoriul,…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un razboi de durata in Ucraina si va sprijini Kievul atat timp cat va fi necesar, a declarat miercuri ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului UE, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ”In pofida…

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca…

- Un nou atac puternic al Rusiei asupra Ucrainei a fost inregistrat in noaptea de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, potrivit oficalilor ucraineni, care susțin ca peste 120 de rachete au fost trase asupra unor diferite regiuni. Cele mai mari explozii s-au produs langa cea mai mare centrala nucleara…

- O explozie s-a produs, marți, la gazoductul de export Urengoi – Pomari – Ujgorod, care pleaca din Rusia, din nord-vestul Siberiei, și trece prin Ucraina. In urma exploziei, trei persoane si-au pierdut viața, iar o a patra a fost ranita, au anunțat responsabili locali, citați de presa rusa. Responsabili…

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU a anunțat ca va trimite inspectori pentru a vizita doua locatii nucleare din Ucraina, dupa ce a primit o solicitare in acest sens din partea autoritatilor de la Kiev, transmite CNN. Decizia vine in urma acuzatiilor facute de oficialii rusi in ultimele zile,…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…