Stiri pe aceeasi tema

- Instanța suprema a stabilit ca mandatul de arestare in lipsa pentru Radu Mazare sa ramana definitiv intrucat,așa cum se arata in motivarea publicata recent,fuga sa in Madagascar reprezinta o sfidare a ICCJ ce a creat un sentiment de slabiciune a statului deoarece exista deja cazuri notorii similare.„Conduita…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, i-a intrebat public pe seful ANAF si pe ministrul Finantelor cand au de gand sa recupereze "sutele de mii de euro" pe care seful statului Klaus Iohannis trebuie sa le dea inapoi statului roman.

- Ion Tiriac a declarat ca a dat in judecata WTA deranjat de faptul ca trebuie sa le ofere jucatoarelor premii egale cu cele oferite barbatilor in turneul de la Madrid. Miliardarul roman spune ca, prin acest proces, vrea sa obtina schimbarea felului in care sunt distribuiti banii. Ion Tiriac,…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, informeaza Mediafax. Mandatul european de arestare prevede ca statele membre sa-si predea cetatenii unei alte…

- Elena Daniela, fosta soție a lui Romeo Dunca, il poate executa silit pe milionar, la patru ani de la divorț. Totul, conform deciziei pe care magistrații Tribunalului Timiș au luat-o in cursul zilei de joi. Contestația a fost acceptata, iar banațeanul care a facut avere din transportul cu TIR-urile…

- La data de 7 mai 2018, politistii din Cuzaplac au fost sesizați de catre o femeie de 63 ani, din Galașeni, care a declarant ca in seara precedenta, a ieșit in curte sa inchida anexele și un consatean, care trecea pe drum, a intrat in curte și a dus-o cu forța intr-o gradina, unde a violat-o. Dupa comiterea…

- Tribunalul Bucuresti, pe rolul caruia se afla dosarul Colectiv, a respins, luni, cererea de introducere a statului roman ca parte responsabila civilmente in acest proces. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Claudia Stanescu, editor online: Andreea Lazaroiu)

- Nevasta unui turc a dat statului roman o gaura de 43.000.000 de euro. O suma record, spun anchetatorii Direcției Generale Anticorupție (DGA), pe care Adriana Ozdolanbay, liderul unei rețele de evazioniști care aducea marfa din Turcia, a adunat-o pe perioada mai multor ani timp in care nu și-a platit…