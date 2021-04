N. D. In contextul pandemiei de coronavirus, in vederea sprijinirii unitaților școlare din județ pentru a asigura condiții sanitare și de igiena, legislația i-a permis Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Prahova achizitionarea unui numar de 1 milion de masti si a unei cantitati de 13.540 de litri de dezinfectant, ce s-au distribuit in cele 210 unitati cu personalitate juridica. Informația a fost confirmata recent de catre ISJ Prahova, care a facut publica activitatea din perioada septembrie 2020 – martie 2021. Totodata, pe langa materialele sanitare menționate, in baza unui parteneriat incheiat…