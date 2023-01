Din liceele pedagogice nu vor mai ieși învățători, ci doar educatori pentru creșe și grădinițe Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-invațator, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii invațamantului preuniversitar, citat de Edupedu.ro. Educatorii-puericultori vor putea preda doar in creșe și gradinițe, nu și in invațamantul primar, ca pana acum. Proiectul prevede ca elevii inscriși acum la liceele pedagogice, la specializarea invațator-educator, iși vor continua […] The post Din liceele pedagogice nu vor mai ieși invațatori, ci doar educatori pentru creșe și gradinițe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

