Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a ajuns la un acord de principiu cu internationalul spaniol Nico Williams, care participa in prezent la EURO 2024 cu selectionata de fotbal a tarii sale, in vederea unui transfer pe Camp Nou in aceasta vara, anunta cotidianul catalan Sport.

- In lumea fotbalului, exista goluri care trec testul timpului, devenind legende ce sunt amintite, rejucate și discutate timp de decenii. Marco van Basten la Euro 1988, Paul Gascoigne și Karel Poborsky la Euro 1996, toate aceste momente au scris istorie. Acum, un nou nume se alatura acestei liste ilustre:…

- O fotografie cu Lionel Messi, fostul jucator al celor de la Barcelona, a devenit virala! Starul argentinian apare langa un bebeluș, care este puștiul minune Lamine Yamal, la sfarșitul anilor 2000, și il binecuvanteaza. Imaginea a devenit virala dupa ce a fost distribuita pe social media de tatal internaționalului…

- A pornit exact pe urmele lui Messi, la academia Barcelonei, iar acum, la doar 16 ani, este deja comparat cu deținatorul celor opt baloane de aur. Dupa ce a doborat pana acum mai multe recorduri cu Barcelona și echipa naționala a Spaniei, Lamine Yamal a devenit și cel mai tanar jucator care incepe un…

- Lamine Yamal, atacantul de la FC Barcelona, se afla in Germania, pregatindu-se cu nationala Spaniei pentru Euro 2024, dar jucatorul de 16 ani inceara sa termine si anul scolar, pentru a nu-l repeta, potrivit news.ro

- Sergi Roberto (32 de ani) era dat ca și plecat de la Barcelona de presa spaniola, dar lucrurile s-au schimbat la polul opus in decurs de citeva luni. Dupa ce Xavi s-a razgindit și a confirmat ca nu mai pleaca la finalul sezonului, strategia Barcelonei in privința schimbarilor la njvel de lot din vara…

- Felix Garreta (20 de ani), stoper imprumutat de Betis la Amorebieta pana la sfarșitul stagiunii, a suferit un grav traumatism cranio-cerebral, in urma unei cazaturi in casa. Internat in Barcelona la terapie intensiva, internaționalul spaniol urma sa fie inclus in lotul pentru Jocurile Olimpice. Starea…

- Dupa ce anunțase ca la finalul acestui sezon va parasi banca tehnica a formației FC Barcelona, antrenorul spaniol Xavi Hernandez a ajuns la un acord cu conducerea clubului catalan pentru a continua munca pe Camp Nou. Asa cum se vehicula in presa spaniola din ultimele zile, tehnicianul catalan, care…