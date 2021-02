Din județ: Cinci bărbați au fost prinși cu alcoolemie la volan Duminica, 14 februarie, polițiștii maramureșeni au identificat in trafic cinci barbați cu varste cuprinse intre 19 și 50 de ani care au condus sub influența bauturilor alcoolice sau fara sa dețina permis de conducere. Doi dintre cei cinci barbați au condus fara permis de conducere, unul a condus cu o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar ultimii doi au condus comițand ambele infracțiuni la regimul rutier, informeaza IPJ Maramureș. ZiarMM The post Din județ: Cinci barbați au fost prinși cu alcoolemie la volan appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

