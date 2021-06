Din iulie și românii pot descărca certificatul verde de vaccinare Anunțul a fost facut de secretarul de stat, Andrei Baciu. Dupa cum deja s-a aflat, certificatul verde de vaccinare va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie, urmand sa fie disponibil și in Romania tot atunci. Certificatul va fi descarcat de pe un portal securizat Andrei Baciu a anunțat ca STS va pune la dispoziție un portal securizat, de unde romanii vor putea descarca certificatele. Codul QR va garanta veridicitatea documentului. Acesta a mai spus ca pentru a avea o abordare uniforma la nivel european s-a creat acest certificat digital european privind COVID. Citește și: Tariful… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

