”Din inimă pentru România” – campanie națională de donare de sânge Toate centrele de transfuzii sanguine din municipiile reședința de județ vor fi deschise sambata, 29 ianuarie, cand se va derula o ampla campanie naționala de donare de sange. Ideea aparține organizațiilor de tineret liberale din intreaga țara, care, analizand statisticile ce arata o scadere masiva a numarului de donatori din Romania, au decis sa se implice in organizarea unei campanii naționale de donare de sange. ”Pandemia de COVID-19 a condus la o scadere de 20% a numarului de donatori fața de anul 2019, perioada in care acoperirea necesarului de transfuzii sangvine a fost una deficitara. Ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

