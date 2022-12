Stiri pe aceeasi tema

- Exista mulți antreprenori romani tineri care sunt mai cunoscuți in afara țarii noastre decat in Romania. Asta se intampla pentru ca uneori suntem mai interesați de scandaluri și de exemplele rele decat de exemplele bune. Onur Osman face parte dintre antreprenorii romani tineri cunoscuți in afara țarii…

- Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice. Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice.…

- Beijingul a inființat mai mult de 100 așa-zise secții de poliție in afara Chinei pe tot globul pentru a monitoriza, harțui și in unele cazuri a repatria cetațeni chinezi care traiesc in exil, folosind acorduri bilaterale de securitate incheiate cu state din Europa și Africa, pentru a capata o prezența…

- Poate cel mai șocant contrast intre ce exista in Qatar versus ce avem la noi in țara e modul in care se prezinta condițiile din clinica medicala unde sunt ingrijiți șoimii, o pasare pentru care qatarezii fac un adevarat cult, mult peste ce avem in spitalele noastre, mai ales cele de stat. Curațenia,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 136 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 59 locuri de munca pentru: muncitor in producție, vopsitor Post-ul Peste 130 de locuri de munca in afara țarii. Vezi ofertele sigure apare prima data in…

- O bucatareasa de la un liceu din Barlad, o femeie care lucreaza intr-un centru de copii cu vulnerabilitați și alți cațiva oameni care n-au plagiat nimic in viața lor. Cand merg sa fac ceva teren – adica sa traiesc puțin prin orașele mici și sate – ma duc cu multa ingrijorare: vezi multe probleme, multa…

- "Cea mai mare provocare raman alegerile prezidențiale. Funcția de președinte al Romaniei, partidele de stanga din Romania și cel mai mare partid de stanga din Romania, de 20 de ani nu am gasit coerența sa o caștigam. S-au povestit multe, s-au scris multe dintre greșelile pe care le-am facut", a spus…

- "Cea mai mare provocare raman alegerile prezidențiale. Funcția de președinte al Romaniei, partidele de stanga din Romania și cel mai mare partid de stanga din Romania, de 20 de ani nu am gasit coerența sa o caștigam. S-au povestit multe, s-au scris multe dintre greșelile pe care le-am facut", a spus…