- Luka Modric a devenit cel mai varstnic marcator la un Euro, la 38 de ani și 289 de zile. Conaționalii sai au creat un vulcan in tribunele arenei din Leipzig, insa finalul a fost cumplit, golul egalizator al lui Zaccagni demolandu-i pe simpatizanții Vatreni. Incredibil! Este greu de descris in cuvinte…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat duminica seara, dupa rezultatul de egalitate (1-1) cu Elvetia, ca este multumit de jocul elevilor sai, iar grupa a fost una foarte puternica, scrie EFE. „Pana la urma cred ca punctul obtinut este meritat. Am riscat mult, daca…

- „Ne vom aminti de acest meci”, a declarat selectionerul brazilian al nationalei de fotbal a Albaniei, Sylvinho, dupa remiza smulsa in ultimele minute impotriva Croatiei (2-2), miercuri la Hamburg in Grupa B de la EURO 2024 , scrie AFP. „Este genial, incredibil”, a exclamat Sylvinho. „Am jucat bine in…

- Ediția a VII-a a Conferinței Internaționale Multidisciplinare pentru Dezvoltare Durabila, organizata de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Romania in perioada 30-31 mai 2024, a reunit experți și cercetatori din 18 țari (Romania, Albania, Algeria, Anglia, Bulgaria, Croația,…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a decis miercuri prelungirea si extinderea experimentului sau privind revenirea tribunelor cu locuri in picioare pentru competitiile europene de cluburi, experiment care se desfasoara incepind din 2022/2023 in Franta, Germania si Anglia, apoi in Italia si Spania. Pentru…

- In perioada 17-19 mai 2024, in Regensburg, Germania, s-a desfașurat a 10-a ediție a Campionatului European de Shito Ryu pentru copii, minicadeți, cadeți, juniori, seniori și veterani. La Campionatului European de Shito Ryu au participat 492 de sportivi, cu 682 de intrari (la individual), din 22 țari:…

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…

- Marii producatori mondiali de bere spera ca vremea calduroasa, si o serie de mari evenimente sportive care vor avea loc in vara acestui an, ii vor ajuta sa isi revina dupa an 2023 dificil, transmite Bloomberg. Heineken NV, Carlsberg AS si Anheuser-Busch InBev NV se numara printre producatorii de bere…