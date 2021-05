Guvernul are in vedere introducerea tematicii de management al emotiilor in cadrul orelor de dirigentie, ca parte a programului national de suport destinat copiilor in contextul pandemiei, intitulat "Din grija pentru copii", a anuntat, luni, Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, la lansarea programului, conform agerpres. "Programul a fost gandit la nivel conceptual si discutat de asemenea la nivel conceptual cu principalii actori-cheie guvernamentali si neguvernamentali, pe doua directii de interventie. Pe de o parte, in zona de management si pregatire a…