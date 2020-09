Daca am considera meciul de vineri, debutul lui Mirel Radoi la carma nationalei mari contra Irlandei de Nord ca fiind unul decisiv l-am considera un semiesec. Pentru inceput nationala Romaniei nu a aratat rau, mai ales in prima repriza, cand a legat jocul poate cel mai bine in ultimii ani, au inscris un gol, prin Puscas (min. 25) din faza fixa exersata la antrenamente, cu Hagi, Stanciu si Chiriches la constructie si au mai ratat cateva oportunitati (...)