- Virgin Radio Romania e cu tine și in perioada asta de izolare, iar tu ești cu noi in FM, dar și online! In luna martie, www.virginradio.ro urca pe locul 3 in topul site-urilor radio din Romania monitorizate de BRAT/SATI, in funcție de numarul afișarilor inregistrate (1.423.927 afișari in luna martie).…

- Probabil știți deja povestea lui Segiu, tanarul care a fost fotografiat zilele trecute pe cal in Iași. Sergiu, un tanar din Iași care s-a duc calare pe cal la maternitate, pentru ca nu avea bani de taxi, a mișcat o mulțime de oameni și a simpatia pentru el și familia lui s-a manifestat printr-o mulțime...…

- Marinarii de pe submarinele nucleare aflate in misiune sunt printre singurii oameni ai lumii civilizate care nu au nicio idee despre izbucnirea pandemiei de coronavirus. Conform Associated Press (AP), echipajele submarinelor balistice franceze sunt protejați de veștile proaste venite de la suprafața…

- Pentru ca vremurile de criza cer soluții de criza, Virgin Radio Romania a mutat emisia fiecaturi DJ la el acasa, din varful patului, sau din bucatarie. Ce se intampla mai exact? Pai, dupa cum v-am aratat pe Instagram, lucrurile pana acum decurg cam așa: Andreea Remețan a ales sa iși inceapa emisiunea…

- Decizia Consiliul de Administratie al Romsilva, de revocare a directorului general, reprezinta un mesaj clar de transparenta si avem nevoie de profesionisti in fruntea institutiilor publice, de oameni integri, care nu fac rabat de calitate si pun interesul public mai presus de comenzi politice sau…

- O noua saptamana, o noua doza de intrebari out of the box din partea lui Andrei Niculae. Ce au raspuns ascultatorii Virgin Radio Romania la intrebarea: „Ce faceai daca erai liber luni?” vezi chiar aici: Alina Sibiu – Nu faceam sarațele!! Plecam intr-un city break direct la Paris ca sa savurez o prajitura…

- Alerta intr-un adapost de noapte din Timisoara! Peste 40 de oameni ai strazii au fost in pericol de moarte dupa o actiune de deratizare si dezinsectie in imobilul care ar fi trebuit sa-i gazduiasca peste noapte.