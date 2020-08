Din gelozie, un sucevean și-a înjunghiat mortal iubita, tot suceveancă O crima oribila a infiorat comunitatea din Cluj. In noaptea de duminica spre luni, o tanara originara din Suceava care tocmai se intorsese la Cluj a fost injunghiata mortal de prietenul ei, tot sucevean și el. Motivul pentru care s-a ajuns la acest gest extrem pare sa fi fost gelozia. Anchetatorii ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

