- Membrii Biroului Permanent Județean al PSD Timiș il propun pe președintele filialei partidului din Timișoara, Mihai Ritivoiu, pentru funcția de prefect al județului Timiș. A fost votat in unanimitate.

- PSD Timis a anuntat astazi decizia partidului in privinta propunerii pentru pozitia de prefect al judetului Timis. S-a votat in unanimitate pentru Mihai Ritivoiu, presedintele filialei PSD Timisoara. „Membrii Biroului Permanent Județean al PSD Timiș s-au intrunit, astazi, intr-o ședința de lucru, in…

- Desemnarea a fost facuta miercuri, Claudia Gilia obținand in unanimitate voturile membrilor Biroului Permanent Județean al PSD Dambovița.Aceasta va fi instalata in funcția de prefect al județului imediat dupa emiterea unei hotarari in acest sens de catre Guvernul Romaniei. Claudia Gilia a fost deputat…

- Social democrații au decis in ședința BPJ din aceasta seara in favoarea numirii Claudiei Gilia in funcția de prefect al județului Dambovița. Este prima femeia care va ocupa aceasta funcție Post-ul Claudia Gilia, votata de BPJ al PSD pentru funcția de prefect al județului Dambovița apare prima data in…

- Corneliu Mureșan ar putea fi propunerea PSD pentru funcția vacanta de subprefect de Alba, daca liberalii iși pastreaza prefectul Corneliu Mureșan ar putea fi propunerea PSD pentru funcția vacanta de subprefect de Alba, daca liberalii iși pastreaza prefectul Dupa ce liderii coaliției de guvernare PNL…

- In urma formarii noii coaliții de guvernare PNL-PSD-UDMR, funcția vacanta de subprefect va reveni social democraților care vor face o propunere in acest sens. Potrivit unor informații de culise se pare ca social democrații din Alba il vor propune pentru aceasta demnitate pe medicul stomatolog Adrian…

- SURSE| Propunerea PSD pentru funcția vacanta de subprefect de Alba: Un cunoscut medic din județ, in carți SURSE| Propunerea PSD pentru funcția vacanta de subprefect de Alba: Un cunoscut medic din județ, in carți Dupa ce fostul subprefect de Alba de la USR, Claudiu Nemeș, a fost demis in cursul zilei…

- Vineri, 29 octombrie 2021, de la ora 10.30, la sala mica a Palatului Administrativ Bacau, s-a desfașurat ședința de investire a Tudoriței Lungu in funcția de prefect al județului Bacau. Ședința s-a desfașurat sub conducerea Ministerului Afacerilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.