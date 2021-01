Din februarie românii vor fi vaccinați și cu serul de la Moderna. „Vaccinurile nu se combină!” Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anticovid, Valeriu Gheorghița, atrage atenția asupra faptului ca cele doua vaccinuri nu se pot combina. Ministrul NASUI cedeaza: ”Am renunțat la mutare. Imi cer scuze” „Din 1 februarie vom incepe vaccinarea și cu vaccinul de la Moderna. Avand in vedere disponibilitatea limitata a dozelor de la Pfizer și necesitatea asigurarii rapelului, pentru doza 1 se va vaccina și cu Moderna", a declarat, pentru Realitatea.Net, Valeriu Gheorghița, coordonaturl campaniei naționale de vaccinare antiCovid. Incepe VRAJBA in USR? Filialele din teritoriu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

