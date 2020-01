Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile privind modernizarea Caii Eroilor din Targu Jiu vor incepe in luna martie, daca vremea va permite acest lucru și nu vor fi precipitații abundente sau ninsori. Constructorii ar fi lucrat in in aceasta perioada, insa s-au ințeles de anul trecut cu primaria ca in perioada de iarna sa nu se desfașoare…

- Nimeni nu știe cand vor putea fi reluate lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Lucrarile sunt oprite de mai bine de un an și jumatate. Ministerul Transporturilor a incercat sa organizeze o licitație, insa aceasta a fost anulata. Firma care depusese o oferta a contestat decizia de…

- Aquaparkul Nymphaea din Oradea a functionat la maxim in perioada Sarbatorilor de Iarna, avand peste 17.000 de vizitatori in intervalul 25 decembrie - 5 ianuarie, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, conducerea Administratiei Domeniului Public (ADP) Oradea. Potrivit sursei, vizitatori din intreaga…

- Numarul romanilor care aleg sa faca cumparaturi de Black Friday este in creștere, cu o rata de conversie din intenție in achiziție in online cu 22% mai mare, comparativ cu anul 2017, arata un studiu realizat de Starcom in parteneriat cu agenția de cercetare, Kantar TNS. In ceea ce privește gradul de…

- Speranta prin Arta a ajuns la editia a XII-a, iar Rotaract Club Sibiu si Rotary Club Sibiu, in colaborare cu Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gh.Preda" din Sibiu, au placerea de a va invita Miercuri, 18 Decembrie 2019, orele 20,20, la Forumul German ( Str. General Magheru w 2), Sala Oglinzilor, unde va avea…

- Electrica inchide joi strada Gheorghe Sincai Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud, prin Sucursala Brasov, informeaza ca, in data de 12 decembrie 2019, se vor efectua lucrari de modernizare a retelei electrice de distributie de medie tensiune, pe str. Gheorghe…

- Brands360 ii invita pe brașoveni la un nou targ de haine! Cei interesați de moda, dar și de reinirea garderobei cu articole de imbracaminte de calitate, de firma, sunt așteptați in perioada 28 noiembrie 2019 - 01 decembrie 2019, in incinta International Trade & Logistic Center (Sala B, B-dul…