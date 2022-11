Din fabricile românești ies mai multe autoturisme decât din state precum Italia și Ungaria Romania se afla pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de mașini pe luna. Romania produce mai multe mașini decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puține decat Cehia și Slovacia, relateaza Agenția BTA și Rador. Cel mai recent raport al Asociației Producatorilor Europeni de Automobile (ACEA) pentru perioada ianuarie-septembrie arata ca in aceasta perioada au fost produse aproape 50 de milioane de mașini la nivel mondial. China este pe primul loc, cu 16,3 milioane, iar SUA este pe locul doi, cu 5,3 milioane de mașini. 7,96 milioane de mașini au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se claseaza pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de vehicule pe luna. Astfel, țara noastra produce mai mult decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puțin decat Cehia sau Slovacia.Cel mai nou raport ACEA, pentru perioada ianuarie…

- Acest an va fi, probabil, cel mai bun pentru producția auto naționala, cu o medie de peste 40.000 de mașini/luna, la uzinele Dacia și Ford. Romania este pe locul șase in UE, cu producție mai mare decat Italia și Ungaria, dar mult sub Cehia și Slovacia. Cum stau alte țari? Cel mai nou raport ACEA, pentru…

- In luna octombrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.2% fața de octombrie 2021, atingandu-se un nivel de 745.855 unitați. Pe primele zece luni din 2022: Au fost inmatriculate 7.529.965 unitați, o scadere cu -8.1% fața de perioada similara din 2021 Au fost…

- Europa este renumita pentru automobilele de inalta calitate produse aici. De fapt, multe marci și nenumarați producatori de mașini celebri iși au originile in țari precum Germania, Regatul Unit, Franța, Republica Ceha, Spania, Italia și Țarile de Jos. Articolul Topul celor mai populare mașini europene…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut in luna septembrie, a doua luna de crestere consecutiva dupa 13 luni de declin, iar piata din Romania a inregistrat un avans de peste patru ori mai mare decat media europeana, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- In luna septembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.6% fața de septembrie 2021, atingandu-se un nivel de 787.870 unitați. Pe primele noua luni din 2022: – au fost inmatriculate 6.784.318 unitați, o scadere cu -9.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- In luna august, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.4% fața de august 2021, atingandu-se un nivel de 650.305 unitați. Pe primele opt luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 5.996.638 unitați, o scadere cu -111.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- Comisia Europeana a anunțat, joi, ca blocul comunitar a deschis un centru medical in Polonia in care vor fi primiți ranitii si bolnavii din Ucraina inainte de evacuarea lor pe calea aerului spre alte tari europene, transmite AFP, preluata de Agerpres . Centrul Medevac este situat langa aeroportul Rzeszow…